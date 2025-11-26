Frieren e jujutsu kaisen | anteprima della collaborazione universale studios 2026
annuncio di universal studios japan: lineup di universal cool japan 2026. Universal Studios Japan ha reso noto il palinsesto per l’edizione 2026 di Universal Cool Japan, un evento che raccoglie alcune delle più popolari serie e franchise giapponesi attraverso attrazioni immersive. La manifestazione prenderà il via il 30 gennaio 2026, presentando cinque grandi franchise che saranno rappresentati in modo innovativo e coinvolgente. le principali franchise protagoniste di universal cool japan 2026. tre anime, un romanzo e un videogioco. La manifestazione si concentrerà su Detective Conan, Jujutsu Kaisen, Frieren: Beyond Journey’s End, oltre al romanzo Masquerade e al videogioco Monster Hunters Wilds. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
News recenti che potrebbero piacerti
La nuova stagione di Jujutsu Kaisen promette azione, mistero e colpi di scena, ma deve affrontare sfide nel doppiaggio e nella narrazione. [REPOST] https://anime.everyeye.it/notizie/jujutsu-kaisen-3-stagione-affrontare-problema-843373.html?utm_term=Aut - facebook.com Vai su Facebook
Jujutsu Kaisen, la terza stagione arriva in esclusiva su Crunchyroll all'inizio del 2026 - La terza stagione di Jujutsu Kaisen debutta su Crunchyroll a gennaio 2026 con il nuovo Culling Game Arc, mentre i fan potranno assistere in anteprima ai primi due episodi con Jujutsu Kaisen: Execution ... Secondo msn.com
Il momento che i fan di Jujutsu Kaisen stanno aspettando è finalmente arrivato! - Dopo l'uscita nelle sale del film Execution, i fan della saga devono prepararsi per il grande ritorno dell'anime del momento: Jujutsu Kaisen ... Segnala bestmovie.it
Jujutsu Kaisen: in anteprima il calendario con il volume 0 al Lucca Comics - Jujutsu Kaisen è uno dei manga shonen più popolari degli ultimi anni e oggi riportiamo delle novità interessanti in vista del Lucca Comics & Games. Scrive mangaforever.net