Frieren e jujutsu kaisen | anteprima della collaborazione universale studios 2026

annuncio di universal studios japan: lineup di universal cool japan 2026. Universal Studios Japan ha reso noto il palinsesto per l'edizione 2026 di Universal Cool Japan, un evento che raccoglie alcune delle più popolari serie e franchise giapponesi attraverso attrazioni immersive. La manifestazione prenderà il via il 30 gennaio 2026, presentando cinque grandi franchise che saranno rappresentati in modo innovativo e coinvolgente. le principali franchise protagoniste di universal cool japan 2026. tre anime, un romanzo e un videogioco. La manifestazione si concentrerà su Detective Conan, Jujutsu Kaisen, Frieren: Beyond Journey's End, oltre al romanzo Masquerade e al videogioco Monster Hunters Wilds.

