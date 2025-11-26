Freno alle case vacanze l’affondo di Abbac a Palafrizzoni | Ripercussioni devastanti
Bergamo. Seguendo le linee guida dettate da altri grandi centri della penisola, Napoli e Roma su tutti, anche la Città dei Mille si è dotata di un libretto di istruzioni per regolamentare gli affitti turistici non alberghieri. Dodici articoli, già approvati dalla Giunta Carnevali, che mirano a garantire standard minimi di qualità, sicurezza e accessibilità per case vacanze, alloggi in locazione per affitti turistici brevi e foresterie. A meno di una settimana dalla presentazione del nuovo regolamento è arrivato l’affondo dell’ Abbac, l’associazione che rappresenta le strutture ricettive extra?alberghiere (B&B, affittacamere, case e appartamenti vacanza). 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Gruppo Lega - Senato. . Alessandro Morelli: Assumiamo più forze dell'ordine e aumentiamo le loro tutele, abbiamo velocizzato gli sgomberi di case occupate, posto un freno al fenomeno delle borseggiatrici e intenstificato la lotta all'immigrazione clandestina. - facebook.com Vai su Facebook
Case vacanza e locazioni turistiche. Un freno all’imposta di soggiorno - L’applicazione non avverrà più fino agli attuali 72 giorni di permanenza. Da ilgiorno.it