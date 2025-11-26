Fregate Constellation cosa c’è dietro la ridefinizione dell’accordo tra Fincantieri e Us Navy

La decisione dell’amministrazione Trump e della US Navy di rivedere radicalmente il programma delle fregate classe Constellation non rappresenta la rottura di un rapporto industriale, ma l’esito di una più ampia trasformazione strategica che sta ridisegnando il futuro della flotta americana. In questo scenario, Fincantieri continua a mantenere un ruolo di primo piano, non più centrato solo sulla classe Constellation, ma redistribuito su nuovi segmenti considerati prioritari da Washington. Una transizione sicuramente delicata ma non traumatica, che riflette la dottrina marittima delineata dal nuovo Chief of naval operations, l’ammiraglio Daryl Caudle, e la sua visione “ A Navy built in the Foundry, tempered in the Fleet, and forged to Fight ”. 🔗 Leggi su Formiche.net

