Freddo nel carcere di Rebibbia il Garante smentisce Alemanno | Termosifoni non funzionanti solo in 4 stanze

L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è stato smentito dal Garante per i detenuti sui malfunzionamenti del riscaldamento di Rebibbia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Freddo nel carcere di Rebibbia, il Garante smentisce Alemanno: "Termosifoni non funzionanti solo in 4 stanze"

