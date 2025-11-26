Frecciarossa cancella Parma | la Regione va allo scontro

Un Tavolo congiunto Trenitalia–Rfi, con il coordinamento del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, per rivedere le modifiche all’offerta ferroviaria a lunga percorrenza introdotte da Trenitalia che, da dicembre 2025, con il cambio orario, prevedono la soppressione delle fermate dei. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

