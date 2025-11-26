Fratelli d' Italia invita Schlein La leader dem | Solo per confronto con Meloni

Una festa che si conferma essere teatro di confronto, di dibattito. Anche tra avversari politici distanti anni luce. Il segretario del Pd Elly Schlein è stata invitata a partecipare ad Atreju, la festa di FdI che si terrà a Castel Sant'Angelo, a Roma, dal 6 al 14 dicembre. È quanto confermano fonti dem. La leader dem, che in passato aveva declinato l'invito, ha mostrato questa volta la sua disponibilità a confermare la sua partecipazione se ci sarà un confronto con la premier Giorgia Meloni. Un'ulteriore conferma giunge anche da Fdi. "Se va bene a tutti, visto che stiamo invitando tutti i leader dell'opposizione e hanno già quasi tutti accettato, porterò questa proposta a Giorgia Meloni e deciderà lei. 🔗 Leggi su Iltempo.it

