Francoforte si tinge di nerazzurro | arrivati i primi tifosi | allo stadio saranno 3.500- Foto e video
IL MATCH. Dopo la Marsiglia blindata, ecco la Francoforte a misura di atalantino. Molti i tifosi bergamaschi già arrivati. Cori in giro per la città e voglia di riscatto. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Dopo la Marsiglia blindata, ecco la Francoforte a misura di atalantino. Molti i tifosi bergamaschi già arrivati. Cori in giro per la città e voglia di riscatto. - facebook.com Vai su Facebook
Francoforte si tinge di nerazzurro: arrivati i primi tifosi. Non è previsto il «Meeting point» - Dopo la Marsiglia blindata, ecco la Francoforte a misura di atalantino. Come scrive ecodibergamo.it
Atalanta, oltre 3mila tifosi a Francoforte: festa, cortei e birra nel segno dell’amicizia - 000 tifosi dell’Atalanta per il match con l’Eintracht: tra cortei e birra una festa nel segno del gemellaggio. Scrive calcioatalanta.it
Atalanta, oltre 3mila a Francoforte per la festa tra raduni, mercatini, cortei e fiumi di birra (consentiti) - Settore ospiti diviso a metà tra area in piedi e posti a sedere, con un limite di tasso alcolemico fino a 1,6%. Secondo bergamonews.it