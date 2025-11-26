Franco Vaccari e il suo libro Ecologia del conflitto a Subbiano

Arezzo, 26 novembre 2025 – Domenica 30 Novembre alle ore 16,30 nella Sala Consiliare del Comune di Subbiano,per il terzo appuntamento della rassegna “Spazi Aperti in Comune", il Professor Franco Vaccari, presenterà il suo ultimo libro "Ecologia del Conflitto ", un'opera nella quale viene declinata una prospettiva positiva delle conflittualità, attraverso l'approccio relazionale del metodo Rondine. Paolo Domini Assessore alla cultura del Comune di Subbiano: “È sempre un piacere poter ascoltare le parole di Franco Vaccari, ma in questa occasione lo sarà ancor di più, tenuto conto che la Festa della Toscana che ricade proprio domenica 30 novembre e che celebriamo con quest'evento, per il 2025 ha per titolo proprio "T oscana: un ponte per la pace ". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Franco Vaccari e il suo libro "Ecologia del conflitto" a Subbiano

