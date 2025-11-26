Franco Branciaroli è Sior Todero Brontolon nel classico di Goldoni in scena al Teatro Chiesa
Dopo l’applaudito debutto nazionale nell’ambito dell’Estate Teatrale Veronese, “Sior Todero Brontolon” di Carlo Goldoni, con Franco Branciaroli nel ruolo che in passato è stato interpretato da altri grandi attori come Gastone Moschin, Giulio Bosetti, Eros Pagni e la regia di Paolo Valerio, arriva. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Giallo Mare Minimal Teatro. . Un grande debutto per la stagione di prosa a Empoli! Oltre dieci minuti di applausi per Franco Branciaroli e la sua compagnia! - facebook.com Vai su Facebook
Franco Branciaroli è “Sior Todero Brontolon” nel classico di Goldoni in scena al Teatro Chiesa - Dopo l’applaudito debutto nazionale nell’ambito dell’Estate Teatrale Veronese, “Sior Todero Brontolon” di Carlo Goldoni, con Franco Branciaroli nel ruolo che in passato è stato interpretato da altri g ... Riporta genovatoday.it
Sior Todero brontolon, lo spettacolo con Franco Branciaroli - Teatro Nazionale Genova (piazza Borgo Pila, 42) è in scena Sior Todero brontolon, di Carlo Goldoni. Come scrive mentelocale.it
Branciaroli "Brontolon" in scena al Carignano - Burbero, dispotico, avaro, quasi insopportabile: il sior Todero Brontolon, marchio di fabbrica di Carlo Goldoni, dal 1762. Segnala rainews.it