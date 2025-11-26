Francia somministrano diuretici durante i colloqui al ministero | l’incredibile caso che travolge Parigi

Una vicenda dai contorni surreali e profondamente inquietanti sta travolgendo il mondo istituzionale francese. Circa 250 donne hanno denunciato un ex dirigente delle risorse umane del ministero della Cultura, accusandolo di aver somministrato di nascosto potenti diuretici, talvolta persino sostanze stupefacenti, durante colloqui professionali. Un comportamento sistematico, durato quasi un decennio, che avrebbe provocato situazioni di grave disagio fisico e psicologico. Ora la giustizia francese è chiamata a fare chiarezza su uno dei casi più sconcertanti degli ultimi anni. Dal sogno professionale all’incubo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Francia, somministrano diuretici durante i colloqui al ministero: l’incredibile caso che travolge Parigi

Leggi anche questi approfondimenti

Per approfondire, leggi l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/caso-bygmalion-cassazione-respinge-ricorso-sarkozy-lui-condanna-definitiva-1-anno-AHeO97xD #Sarkozy #Cassazione #Francia - facebook.com Vai su Facebook

Francia, oltre 200 donne drogate durante i colloqui di lavoro da un alto funzionario del Ministero - Sono oltre 240 le donne a essere al centro di un'indagine penale sulla presunta somministrazione di droghe diuretiche contro la loro volontà, durante i colloqui di lavoro, ... Lo riporta msn.com

«Ci ha dato un diuretico durante il colloquio, per poi impedirci di andare in bagno, e vederci soffrire»: l'accusa di 250 francesi a un ex funzionario del governo - La vicenda che scuote la Francia e le testimonianze: «Caffè o tè mescolati con un potente diuretico illegale, che lui sapeva avrebbe provocato loro la necessità di urinare» ... Come scrive msn.com