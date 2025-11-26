Francia ricorso di Sarkozy respinto da Cassazione definitiva condanna a 1 anno per false fatture presidenziali durante campagna elettorale 2012

L’inchiesta aveva già rivelato come, per occultare i costi realmente esplosivi della campagna del 2012 – circa 43 milioni di euro contro i 22,5 milioni consentiti dalla legge – fosse stato creato un sofisticato sistema di doppia fatturazione La Corte di Cassazione francese ha messo la parola. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

