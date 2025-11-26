Francia ricorso di Sarkozy respinto da Cassazione definitiva condanna a 1 anno per false fatture presidenziali durante campagna elettorale 2012
L’inchiesta aveva già rivelato come, per occultare i costi realmente esplosivi della campagna del 2012 – circa 43 milioni di euro contro i 22,5 milioni consentiti dalla legge – fosse stato creato un sofisticato sistema di doppia fatturazione La Corte di Cassazione francese ha messo la parola. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
L’ITALIA ha conquistato il terzo successo consecutivo in Coppa Davis, impresa senza precedenti negli ultimi 53 anni e realizzata nel lontano passato solamente da Stati Uniti, Australia, Regno Unito e Francia. I protagonisti dell’ultima cavalcata vincente portan Vai su X
L’ITALIA ha conquistato il terzo successo consecutivo in Coppa Davis, impresa senza precedenti negli ultimi 53 anni e realizzata nel lontano passato solamente da Stati Uniti, Australia, Regno Unito e Francia. I protagonisti dell’ultima cavalcata vincente portan - facebook.com Vai su Facebook
Francia, la Corte di Cassazione respinge il ricorso di Sarkozy - In Francia, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dall'ex presidente Nicolas Sarkozy nel caso Bygmalion per cui fu condannato il 14 ... Segnala msn.com
Caso "Bygmalion", la Cassazione respinge il ricorso di Sarkozy: la condanna è definitiva - Leggi su Sky TG24 l'articolo Caso 'Bygmalion', la Cassazione respinge il ricorso di Sarkozy: la condanna è definitiva ... Scrive tg24.sky.it
Il verdetto sul caso Biygmalion chiude definitivamente uno dei capitoli giudiziari più delicati della politica francese recente La Corte di… - Il verdetto sul caso Biygmalion chiude definitivamente uno dei capitoli giudiziari più delicati della politica francese recente La Corte di Cassazione ... Si legge su novella2000.it