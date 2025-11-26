Francia Macron ignora la pace e annuncia 10 mesi di leva volontaria contro minaccia russa | €900-1000 al mese i giovani? Non andranno in Ucraina

Ilgiornaleditalia.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nonostante il (quasi) accordo Usa-Ucraina sui successivi sviluppi nella guerra contro la Russia, Macron spinge per una militarizzazione: ingrossare le fila dell'esercito con nuovi volontari giovani. La speranza guerrafondaia è di reclutare 50mila giovani ogni anno entro il 2035 10 mesi di ser. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Francia, Macron ignora la pace e annuncia 10 mesi di leva volontaria contro "minaccia" russa: "€900-1000 al mese, i giovani? Non andranno in Ucraina"

