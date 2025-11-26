Francia la Corte di Cassazione respinge il ricorso di Sarkozy
In Francia, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dall’ex presidente Nicolas Sarkozy nel caso Bygmalion per cui fu condannato il 14 febbraio 2024 dalla Corte d’appello di Parigi a un anno di reclusione, di cui sei mesi di reclusione obbligatoria, per il finanziamento illegale della sua campagna presidenziale del 2012. La condanna è quindi definitiva. Nella sua sentenza, la Corte di Cassazione ha spiegato “che è stato accertato il finanziamento illecito di una campagna elettorale”. “Infatti, il candidato ha personalmente dato il consenso al suo staff affinché sostenesse per suo conto le spese della campagna, pur sapendo che tali spese avrebbero comportato il superamento del limite stabilito dalla legge”, ha aggiunto la sentenza. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Approfondisci con queste news
Questa settimana sarò a Strasburgo (Francia) in Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e al Consiglio d'Europa per la riunione generale degli Avvocati europei Due momenti di grande importanza ed impegno nella speranza di contribuire, seppure nel mio pic - facebook.com Vai su Facebook
La Corte di Cassazione respinge il ricorso di Sarkozy - La Corte di Cassazione ha respinto oggi il ricorso di Nicolas Sarkozy sul caso "Bygmalion", le false fatture durante le elezioni presidenziali perse nel 2012. Riporta ansa.it
Caso Bygmalion: la Cassazione respinge ricorso di Sarkozy, per lui condanna definitiva a 1 anno - L’ex presidente francese deve quindi scontare la condanna, ormai definitiva, a un anno di carcere, di cui 6 mesi senza condizionale. Scrive ilsole24ore.com
Sarkozy, condanna confermata: la Cassazione respinge il ricorso. Dovrà scontare un anno di carcere - La Corte di Cassazione ha respinto oggi il ricorso di Nicolas Sarkozy nel caso "Bygmalion", relativo alle false fatture durante le elezioni presidenziali del 2012, elezioni che ... Si legge su msn.com