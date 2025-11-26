francia la corte di cassazione respinge il ricorso di sarkozy

In Francia, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dall’ex presidente Nicolas Sarkozy nel caso Bygmalion per cui fu condannato il 14 febbraio 2024 dalla Corte d’appello di Parigi a un anno di reclusione, di cui sei mesi di reclusione obbligatoria, per il finanziamento illegale della sua campagna presidenziale del 2012. La condanna è quindi definitiva. Nella sua sentenza, la Corte di Cassazione ha spiegato “che è stato accertato il finanziamento illecito di una campagna elettorale”. “Infatti, il candidato ha personalmente dato il consenso al suo staff affinché sostenesse per suo conto le spese della campagna, pur sapendo che tali spese avrebbero comportato il superamento del limite stabilito dalla legge”, ha aggiunto la sentenza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

