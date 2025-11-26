ABBONATI A DAYITALIANEWS Il verdetto sul caso Bygmalion diventa definitivo. La Corte di Cassazione francese ha respinto il ricorso presentato da Nicolas Sarkozy nel procedimento legato al caso Bygmalion, lo scandalo delle false fatture che accompagnò la campagna presidenziale del 2012. Con questa decisione, la condanna a un anno di reclusione, di cui sei mesi da scontare senza condizionale, diventa definitiva. Una seconda condanna penale irrevocabile. Si tratta della seconda condanna penale definitiva per l’ex presidente dopo quella legata al caso “Bismuth”, in cui era imputato per corruzione e traffico di influenze. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Francia, la Cassazione conferma la condanna di Sarkozy: un anno di carcere