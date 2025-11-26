Francesco Totti Noemi Bocchi e l'indagine per abbandono di minori | dall'alibi della tata al video nella casa vuota

Un video nella casa vuota smonterebbe l'alibi di Francesco Totti e Noemi Bocchi fornito dalla tata sul caso dell'abbandono di minori: i pm verso l'archiviazione, ma Ilary Blasi si oppone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Chiesta l’archiviazione per Noemi Bocchi e Francesco Totti, accusati di abbandono di minore per aver lasciato la figlia dell’ex calciatore e i due figli di lei da soli in casa nel maggio 2023 legali di Ilary Blasi hanno però scelto di opporsi - facebook.com Vai su Facebook

Totti e Noemi Bocchi indagati per abbandono di minori, la tata: "Tenevo io i bambini". Ma un video la smentisce. Ecco perchè il Pupone rischia il processo - La Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione del procedimento che vede indagati Francesco Totti, ex capitano della Roma, e la compagna Noemi Bocchi, per l’accusa di abbandono di minori. Si legge su affaritaliani.it

Totti e Noemi Bocchi indagati per abbandono di minore, la Procura chiede l'archiviazione ma Ilary Blasi non cede - Indagata anche Noemi Bocchi, la Procura chiede l'archiviazione, Blasi vuole il processo ... sport.virgilio.it scrive

Francesco Totti e Noemi Bocchi indagati per abbandono di minore: ecco cosa è successo - La vicenda ha inizio il 26 maggio 2023 quando Ilary Blasi chiama la figlia di sette anni e scopre che è da sola in casa ... Si legge su tg.la7.it