Francesca Fialdini | Un concorrente di Ballando con le Stelle mi ha chiesto le lastre

Dilei.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ballando con le Stelle succede davvero di tutto, soprattutto dietro le quinte del dancing show di Rai 1. E quest’anno il livello di competitività sembra più alto del solito. Francesca Fialdini, tra le più brave di questa edizione e ferma da qualche settimana per un doppio infortunio – prima il piede, poi le costole -, ha raccontato a Milly Carlucci un retroscena che ha lasciato tutti senza parole. Un altro concorrente avrebbe messo in dubbio le sue condizioni di salute, chiedendo di vedere le lastre. Con la complicità di un collega. Francesca Fialdini e le lastre a Ballando con le Stelle. “Mi hanno chiesto le lastre. 🔗 Leggi su Dilei.it

