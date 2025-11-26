Francesca Fialdini | Un concorrente di Ballando con le Stelle mi ha chiesto le lastre
A Ballando con le Stelle succede davvero di tutto, soprattutto dietro le quinte del dancing show di Rai 1. E quest’anno il livello di competitività sembra più alto del solito. Francesca Fialdini, tra le più brave di questa edizione e ferma da qualche settimana per un doppio infortunio – prima il piede, poi le costole -, ha raccontato a Milly Carlucci un retroscena che ha lasciato tutti senza parole. Un altro concorrente avrebbe messo in dubbio le sue condizioni di salute, chiedendo di vedere le lastre. Con la complicità di un collega. Francesca Fialdini e le lastre a Ballando con le Stelle. “Mi hanno chiesto le lastre. 🔗 Leggi su Dilei.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
A Affari Tuoi succede l’imprevisto: Francesca Fialdini spunta in studio e finisce per affiancare De Martino alla conduzione. Cosa è successo - facebook.com Vai su Facebook
Le storie del libro Come fossi una bambola scritto da Francesca Fialdini con lo psicoterapeuta Massimo Giusti mostra i tanti lati della dipendenza affettiva Vai su X
Francesca Fialdini: “Un concorrente di Ballando con le Stelle mi ha chiesto le lastre” - Francesca Fialdini amareggiata dietro le quinte di Ballando con le Stelle: un concorrente avrebbe messo in dubbio il suo recente infortunio ... dilei.it scrive
Fialdini shock: “Mi hanno chiesto le lastre, non credevano alle mie costole rotte” - Francesca Fialdini shock a Ballando con le Stelle: qualcuno ha dubitato del suo infortunio, chiedendo di vedere le lastre delle costole rotte. Secondo quilink.it
Chi ha chiesto le lastre a Francesca Fialdini non credendo al suo infortunio? - Qualcuno ha chiesto a Francesca Fialdini di mostrare le lastre non credendo al suo infortunio a Ballando con le stelle ... Si legge su ultimenotizieflash.com