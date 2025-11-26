Francesca Fialdini concorrente non ha creduto all’infortunio | Mi hanno chiesto le lastre
Ballando con le stelle, un concorrente ha dubitato dell’infortunio di Francesca Fialdini. Francesca Fialdini e Giovanni Pernice sono stati costretti a ritirarsi da Ballando con le stelle a causa degli infortuni della concorrente, potranno però provare a tornare in gara con il ripescaggio se lei guarirà in tempo. Quando si sono ritirati la Fialdini in diretta ha detto che qualcuno non ha creduto al fatto che si sia fatta male e lo ha ridetto nell’ultimo appuntamento di Ballando Segreto, lo spin-off del programma condotto da Milly Carlucci su Rai Uno. Queste le sue parole: “ Hanno dubitato delle costole rotte dicendo che non poteva essere vero, ma noi andavamo bene, non importava scomodare la salute. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
