Frana sulla strada provinciale di Mercogliano | necessari interventi di sicurezza del tratto e del costone

Avellinotoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Frana - Strada Provinciale verso il Santuario di Montevergine. “Nelle prime ore della mattinata odierna è stato effettuato un primo rilievo aereo, tramite drone condotto dall’Assessore Bolognese, in merito allo smottamento verificatosi nella giornata di ieri lungo i versanti del Monte Partenio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

frana strada provinciale mercoglianoMontevergine, frana sulla strada: comunità benedettina isolata - Comunità benedettina isolata a Montevergine a causa della frana che ha determinato la chiusura della strada 374 dir che da Mercogliano porta al Santuario di Mamma Schiavona. Come scrive msn.com

frana strada provinciale mercoglianoFrana sulla strada per Montevergine, arteria chiusa al traffico - La carreggiata è stata completamente invasa dal fango. msn.com scrive

frana strada provinciale mercoglianoFrana sulla strada per Montevergine: vigili del fuoco al lavoro per l’intera giornata - Una frana si è verificata questa sera sul versante della montagna che sovrasta Mercogliano, dove sorge la Basilica di Montevergine. Scrive corriereirpinia.it

Cerca Video su questo argomento: Frana Strada Provinciale Mercogliano