Frana sulla strada provinciale di Mercogliano | necessari interventi di sicurezza del tratto e del costone
Frana - Strada Provinciale verso il Santuario di Montevergine. “Nelle prime ore della mattinata odierna è stato effettuato un primo rilievo aereo, tramite drone condotto dall’Assessore Bolognese, in merito allo smottamento verificatosi nella giornata di ieri lungo i versanti del Monte Partenio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Montevergine. Frana sulla provinciale, collegamenti interrotti Una lingua di fango larga circa mezzo metro ha invaso un ampio tratto della strada provinciale che conduce al Santuario di Montevergine, a pochi chilometri dalla vetta. Il materiale franoso ha tra - facebook.com Vai su Facebook
A seguito delle forti precipitazioni, questa mattina si é verificata una frana lungo via Nastro Verde, a Sorrento. Dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco, é stata disposta la chiusura temporanea della strada statale. Vai su X
Montevergine, frana sulla strada: comunità benedettina isolata - Comunità benedettina isolata a Montevergine a causa della frana che ha determinato la chiusura della strada 374 dir che da Mercogliano porta al Santuario di Mamma Schiavona. Come scrive msn.com
Frana sulla strada per Montevergine, arteria chiusa al traffico - La carreggiata è stata completamente invasa dal fango. msn.com scrive
Frana sulla strada per Montevergine: vigili del fuoco al lavoro per l’intera giornata - Una frana si è verificata questa sera sul versante della montagna che sovrasta Mercogliano, dove sorge la Basilica di Montevergine. Scrive corriereirpinia.it