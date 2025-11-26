Fragili e anziani non si vaccinano allerta morbillo in Lombardia

Il fenomeno dell'esitazione vaccinale, che continua a limitare l'efficacia delle strategie di prevenzione, soprattutto tra i pazienti fragili e i loro caregiver, è uno dei temi affrontato da Acta Reboot, il congresso internazionale di infettivologia. Così se per la vaccinazione antinfluenzale l'adesione dei lombardi è migliorata rispetto a un paio di anni fa, tanto che al 24 novembre, si sono sottoposti a profilassi 1,9 milioni ovvero 70-80mila cittadini in più rispetto al 2024, così non è per le categorie più fragili, ovvero gli over 65 coperti al 35 per cento. Per Paolo Bonfanti, primario di Malattie Infettive alla Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza e ordinario in Malattie Infettive e Tropicali alla Bicocca «si spera di arrivare intorno al 50%, percentuale che sarebbe comunque sotto la soglia del 75% raccomandata per questa categoria di età dall'OMS». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

