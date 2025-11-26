Foti ottimista sul Pnrr | L’erogazione da parte dell’Ue dell’ottava rata dimostra che l’Italia sta raggiungendo gli obiettivi

Il ministro per gli Affari europei, Pnrr e Politiche di Coesione del governo Meloni, Tommaso Foti, è intervenuto questa alla trasmissione condotta da Roberto Inciocchi “Agorà” su Rai3. Al centro dell’intervista i tanti temi di attualità, a partire proprio dall’erogazione della rata del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che secondo il ministro competente nella materia “ è la dimostrazione che l’Italia è in movimento e che il PNRR è in movimento. L’assegnazione delle risorse, infatti, significa poco: se non raggiungi gli obiettivi l’Unione Europea non liquida alcuna rata “. Raggiunti finora 366 obiettivi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Foti ottimista sul Pnrr: “L’erogazione da parte dell’Ue dell’ottava rata dimostra che l’Italia sta raggiungendo gli obiettivi”

