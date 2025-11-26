Forum Eventi | quattro appuntamenti per avvicinarsi al Natale

Non si ferma "Forum Eventi" e accompagna il pubblico verso le feste natalizie: la rassegna - organizzata da BPER Banca con il patrocinio del Comune di Modena - prosegue nel mese di dicembre con altri quattro eventi presso il BPER Forum. Gli appuntamenti di dicembre cominciano domenica 7 alle 17. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

