Epic Games celebra l’arrivo del Capitolo 7 e del grande aggiornamento di fine novembre con una promozione speciale dedicata ai fan del cinema e della cultura pop. Per la prima volta, Fortnite introduce una skin ufficiale ispirata a Kill Bill, regalata gratuitamente a tutti i giocatori che effettueranno l’accesso durante la finestra promozionale. Il costume è dedicato a Yuki Yubari, sorella di Gogo Yubari, uno dei personaggi più iconici affrontati dalla Sposa nel Volume 1 del film di Quentin Tarantino. Yuki non è un personaggio originale di Fortnite: è stata ideata dallo stesso Quentin Tarantino ed è apparsa in una scena reale, poi tagliata durante il montaggio di Kill Bill Volume 2. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Fortnite: Come ottenere GRATIS la Skin di Kill Bill dedicata a Yuki Yubari