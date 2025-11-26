Forte fuori fragile dentro Il doppio volto dell’economia cinese
No, qualcosa non funziona davvero in Cina. Strano, nel momento in cui il lìder màximo del Dragone, Xi Jinping, continua imperterrito a sfidare l’Occidente. E su diversi fronti: terre rare, manifattura, rinnovabili e l’immancabile debito altamente tossico. Però la Cina non carbura, non come dovrebbe almeno. I consumi sono quasi fermi, il Pil del 2025 difficilmente andrà oltre il 4% e il mattone continua a dare problemi. Allora la domanda è: la politica fin qui messa a terra da Xi Jinping ha funzionato o no? Una risposta c’è. Negli ultimi mesi Pechino ha assistito a un costante ma verticale calo degli investimenti diminuiti del 6,2% su base annua nel terzo trimestre, il crollo più marcato dall’inizio del 2020, secondo i dati di Bank of America. 🔗 Leggi su Formiche.net
