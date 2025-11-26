Formula E | Driver la docuserie su Prime Video racconta il dietro le quinte di una stagione da record

26 nov 2025

Dal 28 novembre 2025 sarà disponibile sulla piattaforma Prime Video di Amazon la seconda stagione di Formula E: Driver, la docuserie in quattro episodi che ha come protagonisti cinque piloti della serie iridata. Le rivalità in pista e le sfide adrenaliniche al volante delle monoposto elettriche di categoria Gen3 Evo è alla base di questa produzione firmata da Astronaut Films . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

