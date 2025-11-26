Formula 1 chi vincerà tra Verstappen Norris e Piastri? Le quote dei bookmakers

Grande incertezza in testa al Mondiale, con tre piloti a giocarsi il titolo a due Gran Premi ancora da correre. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Formula 1, chi vincerà tra Verstappen, Norris e Piastri? Le quote dei bookmakers

Contenuti che potrebbero interessarti

TANTI AUGURI A…DESIRÉ WILSON Desiré Wilson spegne oggi 72 candeline. Prima donna non europea ad iscriversi ad un Gran Premio di Formula 1, e finora unica donna a vincere una gara con vetture di Formula 1 nella Formula Aurora. La “Regina d’Afric - facebook.com Vai su Facebook

#Super Formula | Suzuka #2 2025, la gioia iridata di Iwasa: “Vincere il campionato era un obiettivo della mia carriera” ? di: Daniele Botticelli Articolo completo qui p300.it/super-formula-… #p300it #AyumuIwasa #superformula #intervista Vai su X

Verstappen rilancia ancora il mondiale sotto le luci di Las Vegas - Una gara ricca di tensione e strategie ha visto Verstappen imporsi con autorità, mentre Norris mantiene il vantaggio iridato nonostante un errore cruciale ... Si legge su ilsole24ore.com

Verstappen domina a Las Vegas, Norris-Piastri squalificati. Ferrari, la posizione di Leclerc-Hamilton - Kimi Antonelli ha effettuato una grande rimonta dal 17esimo posto ... Segnala tuttosport.com

Max Verstappen ha riaperto il Mondiale di Formula 1 - Ha vinto il Gran Premio di Las Vegas mentre le due McLaren sono state squalificate, mancano solo due gare alla fine ... Lo riporta ilpost.it