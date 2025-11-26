Formazioni ufficiali Inter U23 Renate le scelte di Vecchi
Inter News 24 per il match odierno di Coppa Italia Serie C. Tutti i dettagli in merito. Di seguito le formazioni ufficiali Inter U23 Renate. INTER U23 (3-5-2): 1 Melgrati; 46 Cinquegrano, 15 Stante, 6 Maye; 10 Kamate, 37 Kaczmarski, 4 Zanchetta, 9 Topalovic, 25 David; 90 Lavelli, 7 Spinaccè. A disposizione: 12 Raimondi, 43 Lleshi, 8 Fiordilino, 11 Agbonifo, 14 Bovo, 19 Prestia, 21 Zouin, 24 Re Cecconi, 35 Zuberek, 44 Berenbruch, 99 Della Mora. Allenatore: Stefano Vecchi. RENATE (3-5-2): 12 Bartoccioni; 15 Ori, 5 Auriletto, 19 Ziu; 32 Ghezzi, 14 Calì, 6 G. 🔗 Leggi su Internews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
FORMAZIONI UFFICIALI: https://shorturl.at/djZwg - facebook.com Vai su Facebook
#Napoli- #Qarabag, le formazioni ufficiali Vai su X
LIVE – Coppa Italia Serie C, Inter U23-Renate formazioni ufficiali: c’è Topalovic - Ottavi di finale per i nerazzurri di Vecchi, che sfidano la formazione brianzola: su Fcinter1908 la diretta testuale dell'incontro ... Come scrive msn.com
Inter U23-Renate: diretta live e risultato in tempo reale - Renate di Mercoledì 26 novembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Si legge su calciomagazine.net
Trento-Inter U23 0-1: Spinaccè regala i tre punti ai nerazzurri - Inter U23 di domenica 23 novembre 2025: i nerazzurri passano al “Briamasco” grazie a una rete di Spinacce al 32' della ripresa ... Da calciomagazine.net