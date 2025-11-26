Formazioni ufficiali Atletico Madrid Inter Primavera le scelte di Carbone
Inter News 24 per la sfida di Uefa Youth League. Tutti i dettagli in merito. Di seguito le formazioni ufficiali di Atletico Madrid Inter Primavera di Uefa Youth League. ATLETICO MADRID (4-3-3): 1 Daniel Rubio; 2 Romeo Hueso, 4 Jorge Domínguez, 5 Oscar Torrellas, 3 Diego Sancho; 10 Alvaro Tamargo (C), 6 Javi Tena, 8 Sergio Vinatea; 11 Ruben Gomez, 9 Sergio Esteban, 7 Jesus Barrios. A disposizione: 13 Olarieta, 14 David Fernandez, 15 Fragoso, 16 Ian Mencia, 17 Adrian Martinez, 18 Gonzalo Gross, 19 Miguel Llorente, 20 Steffens, 21 Daniel Munoz. 🔗 Leggi su Internews24.com
