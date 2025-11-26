2025-11-26 20:55:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Stasera il PSG ospita gli Spurs in Champions League. Ricevi le notizie sulla squadra qui. Il PSG accoglie stasera il Tottenham al Parco dei Principi nella rivincita della Supercoppa. I detentori della Champions League stanno cercando di consolidare il loro posto tra i primi otto della fase di campionato, ma dovranno stare attenti alla minaccia rappresentata dalla squadra di Thomas Frank. In trasferta, gli Spurs sono stati formidabili in questa stagione e hanno uno dei migliori record della Premier League, nonostante la schiacciante sconfitta per 4-1 contro l’Arsenal nel derby del nord di Londra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Formazioni confermate per la rivincita della Supercoppa