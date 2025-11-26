Forlì duro esame contro la sorpresa Pesaro Arriva la capolista sfida al miglior attacco
Lassù, in cima alla classifica del campionato di A2, solitaria a quota 20 con due lunghezze di vantaggio su un quartetto formato da Brindisi, Fortitudo, Rieti e Verona, dopo 13 giornate c’è una squadra che, almeno in base alle previsioni della vigilia, in quella posizione non avrebbe dovuto proprio esserci: la Victoria Libertas Pesaro. La squadra del confermato coach Spiro Leka sarà ospite questa sera alle 20.30 alla Unieuro Arena (arbitreranno Boscolo, Gai e Bonotto) di una Forlì che cerca il riscatto di fronte al suo pubblico dopo tre sconfitte consecutive fra la gara di Livorno, quella in casa contro Verona e quella di domenica al PalaDozza contro la Fortitudo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Al contrario di come molti potrebbero pensare, Chiara ha anche una casa al di fuori del Campus di Forlì. Ma come biasimarla se decide di passare tutte le sue pause collassata sul prato al sole, riconnettendosi con la natura dopo aver superato le ennesime 4 - facebook.com Vai su Facebook