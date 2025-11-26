Forlì duro esame contro la sorpresa Pesaro Arriva la capolista sfida al miglior attacco

Lassù, in cima alla classifica del campionato di A2, solitaria a quota 20 con due lunghezze di vantaggio su un quartetto formato da Brindisi, Fortitudo, Rieti e Verona, dopo 13 giornate c’è una squadra che, almeno in base alle previsioni della vigilia, in quella posizione non avrebbe dovuto proprio esserci: la Victoria Libertas Pesaro. La squadra del confermato coach Spiro Leka sarà ospite questa sera alle 20.30 alla Unieuro Arena (arbitreranno Boscolo, Gai e Bonotto) di una Forlì che cerca il riscatto di fronte al suo pubblico dopo tre sconfitte consecutive fra la gara di Livorno, quella in casa contro Verona e quella di domenica al PalaDozza contro la Fortitudo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net