Forbidden Fruit anticipazioni 27 novembre | Zeynep e Dundar sono ufficialmente fidanzati

Movieplayer.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Nuovo appuntamento domani con Forbidden Fruit, la serie turca in onda dal lunedì al sabato su Canale 5. L'appuntamento è alle 14.10, per ritrovare Yildiz, Zeynep e tutti gli intrighi che ruotano intorno alla famiglia Angun. Nell' episodio di giovedì 27 novembre verrà annunciato il fidanzamento ufficiale tra Zeynep e Dundar, lasciando Alihan di sasso. Dundar però, più che di Alihan, sembrerà preoccuparsi di un'altra persona. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della dizi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

forbidden fruit anticipazioni 27 novembre zeynep e dundar sono ufficialmente fidanzati

© Movieplayer.it - Forbidden Fruit, anticipazioni 27 novembre: Zeynep e Dundar sono ufficialmente fidanzati

Contenuti che potrebbero interessarti

forbidden fruit anticipazioni 27Forbidden Fruit Anticipazioni 27 novembre 2025: Yildiz con l'acqua alla gola! Ecco perché - Ecco cosa ci svelano le Anticipazioni dell'Episodio di Forbidden Fruit in onda il 27 novembre 2025 su Canale 5: Yildiz si sente in una situazione molto ... Come scrive msn.com

forbidden fruit anticipazioni 27Forbidden Fruit, anticipazioni 27 novembre: Zeynep e Dundar sono ufficialmente fidanzati - Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 ... Si legge su movieplayer.it

Anticipazioni Forbidden Fruit 27 novembre 2025/ Yildiz annuncia il fidanzamento di Zeynep, Alihan sconvolto - Le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano cosa accadrà giovedì 27 novembre 2025, Alihan resta senza parole quando scopre che Zeynep si sposa. Come scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Forbidden Fruit Anticipazioni 27