Forbidden Fruit anticipazioni 27 novembre | Zeynep e Dundar sono ufficialmente fidanzati
Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Nuovo appuntamento domani con Forbidden Fruit, la serie turca in onda dal lunedì al sabato su Canale 5. L'appuntamento è alle 14.10, per ritrovare Yildiz, Zeynep e tutti gli intrighi che ruotano intorno alla famiglia Angun. Nell' episodio di giovedì 27 novembre verrà annunciato il fidanzamento ufficiale tra Zeynep e Dundar, lasciando Alihan di sasso. Dundar però, più che di Alihan, sembrerà preoccuparsi di un'altra persona. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della dizi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
