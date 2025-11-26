Forbidden fruit 2 replica puntata del 26 novembre in streaming | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 26 novembre – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Zehra e Kemal si iscrivono alla stessa palestra di Yildiz. Kemal, geloso del rapporto di quest’ultima con il suo personal trainer Alper, decide di parlarne male con Halit, sostenendo che si tratta di un gran seduttore. Halit non è entusiasta della notizia, ma Yildiz riesce a calmarlo. Intanto, la ragazza convince Halit a mandare Lila a stare da Zerrin per un po’ di tempo. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 90 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
