Food court negozi e altri 9mila mq | è il piano di Promos per il San Marino Outlet

Bresciatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rilancio del San Marino Outlet passa anche da Brescia: dalla società Promos, con 600 milioni di euro di fatturato e 20 milioni di visitatori l'anno è leader in Italia nella gestione di outlet e centri commerciali, che si occuperà in prima linea del piano di sviluppo 2026-2029 del centro. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

