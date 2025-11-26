Fondo pensione per i nuovi nati fino a quanto si può risparmiare con il bonus Inps | la proposta in Manovra

Fanpage.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Fondo pensione nuovi nati, da attivare attraverso il versamento iniziale 100 euro (a cui si aggiungono i 50 dell'Inps), è una misura di previdenza complementare proposta da FdI con un emendamento alla manovra. Ma quanto potrebbe valere? Secondo i calcoli di Covip, al 18esimo anno di età del figlio, il montante complessivo potrebbe arrivare a 34mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

fondo pensione nuovi natiFondo pensione per i nuovi nati, fino a quanto si può risparmiare con il bonus Inps: la proposta in Manovra - Il Fondo pensione nuovi nati, da attivare attraverso il versamento iniziale 100 euro (a cui si aggiungono i 50 dell'Inps), è una misura di previdenza ... Riporta fanpage.it

Fondo pensione nuovi nati in Manovra, bonus da 300 euro per tutti i bambini - Due proposte di emendamento alla Manovra proveranno a favorire la previdenza integrativa per i neonati attraverso i fondi pensione ... Secondo quifinanza.it

fondo pensione nuovi natiFondo pensione figli, 100 euro dai genitori e 50 dall’Inps. Come funzionerebbe - E spunta anche l’ipotesi di un Fondo pensione complementare per i neonati, da attivare entro i primi tre mesi di vita con un piccolo contributo - Lo riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Fondo Pensione Nuovi Nati