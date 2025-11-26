Fondo pensione per i nuovi nati fino a quanto si può risparmiare con il bonus Inps | la proposta in Manovra
Il Fondo pensione nuovi nati, da attivare attraverso il versamento iniziale 100 euro (a cui si aggiungono i 50 dell'Inps), è una misura di previdenza complementare proposta da FdI con un emendamento alla manovra. Ma quanto potrebbe valere? Secondo i calcoli di Covip, al 18esimo anno di età del figlio, il montante complessivo potrebbe arrivare a 34mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
FUTURO SERENO = MENO TASSE OGGI! Sapevi che il Fondo Pensione di Sara Assicurazioni ti fa risparmiare subito? Investi sul tuo futuro e goditi questi 3 vantaggi fiscali: Deducibilità dei versamenti (fino a €5.164,57). Tassazione agevolata sui rendi - facebook.com Vai su Facebook
Un nuovo salvadanaio pubblico per i più #giovani gestito dall' #INPS: dal 2026, come indicato in un #emendamento alla nuova #Manovra economica, nasce un fondo pensione per costruire il futuro già dalla nascita Vai su X
Fondo pensione per i nuovi nati, fino a quanto si può risparmiare con il bonus Inps: la proposta in Manovra - Il Fondo pensione nuovi nati, da attivare attraverso il versamento iniziale 100 euro (a cui si aggiungono i 50 dell'Inps), è una misura di previdenza ... Riporta fanpage.it
Fondo pensione nuovi nati in Manovra, bonus da 300 euro per tutti i bambini - Due proposte di emendamento alla Manovra proveranno a favorire la previdenza integrativa per i neonati attraverso i fondi pensione ... Secondo quifinanza.it
Fondo pensione figli, 100 euro dai genitori e 50 dall’Inps. Come funzionerebbe - E spunta anche l’ipotesi di un Fondo pensione complementare per i neonati, da attivare entro i primi tre mesi di vita con un piccolo contributo - Lo riporta tg24.sky.it