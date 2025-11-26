Fondi per il personale Asu al lavoro nel 2026 anche chi non è stato ancora assunto
Il personale Asu, per il quale è ancora in corso il processo di stabilizzazione, potrà continuare a svolgere la propria prestazione lavorativa anche nel 2026. La giunta regionale, su proposta del presidente della Regione, Renato Schifani, assessore ad interim alla Famiglia, alle politiche sociali. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
