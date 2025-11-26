Fondi agricoli europei | firmato a Udine un patto anti-frodi

Udinetoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un patto che cambia il modo di controllare i fondi agricoli. Il nuovo protocollo siglato tra Opr Fvg e Guardia di finanza introduce un sistema di controlli molto più stringente: scambio immediato di informazioni, analisi congiunte, azioni coordinate e strumenti condivisi per individuare in. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

