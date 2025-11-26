Fondazione Gimbe | La privatizzazione del Ssn è già una triste realtà’

l servizio sanitario nazionale indietreggia, mentre il privato occupa gli spazi lasciati vuoti, al punto che ormai rappresenta la spina dorsale di interi settori come la riabilitazione. Di pari passo cresce la spesa a carico dei cittadini per curarsi, insieme alla quota di chi rinuncia alle cure. È il ritratto della privatizzazione strisciante della sanità realizzato da Fondanione Gimbe in un'analisi presentata al 20° Forum Risk Management di Arezzo. "Non serve cercare un piano occulto di smantellamento del servizio sanitario nazionale: basta leggere i numeri per capire che la privatizzazione della sanità pubblica è già una triste realtà", dice il presidente Gimbe Nino Cartabellotta.

