Fondazione Gabriele Cardinaletti | sport e inclusione al centro della mission

La Fondazione Gabriele Cardinaletti ETS prosegue a pieno ritmo il suo impegno nel promuovere lo sport come strumento di inclusione sociale e crescita culturale. Una Fondazione a nostro giudizio meritevole di particolare attenzione ed interesse. Nata dall’esempio di vita e di sport di Gabriele Cardinaletti, la Fondazione oggi rappresenta un punto di riferimento per chi crede nei valori di solidarietà, fair play, inclusione, integrazione e partecipazione attiva. Chapeau! FONDAZIONE GABRIELE CARDINALETTI: FOCUS SU SPORT, SOLIDARIETA’ E INTEGRAZIONE ANCHE PER L’ANNO 2026. La missione della Fondazione è quella di promuovere uno sport sostenibil e ovvero favorire l’integrazione sociale attraverso attività sportive e culturali, sostenere persone con disabilità. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

