Fondazione del Monte stanziati 650mila euro
Il nuovo piano programmatico con azioni su innovazione, cultura, educazione, sostenibilità ambientale e inclusione sociale della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna è stato presentato a Lugo il 18 novembre. Nell’ambito del piano triennale 2025-2027, la Fondazione destina per il 2026 6,4 milioni di euro, 650mila dei quali destinati alla Bassa Romagna. "Con l’incorporazione per fusione della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo, conclusa nell’ottobre 2024, la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna ha esteso il proprio perimetro territoriale anche all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna – spiega Ethel Frasinetti, direttrice generale Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
