Fondazione Carifano Serfilippi alza lo scontro | Scelte inopportune Stop a decisioni dall’alto
"Sono stato eletto dai cittadini per governare Fano e chiunque in questa città voglia fare investimenti deve confrontarsi con l’amministrazione comunale. Forse in passato non era così, altri decidevano e il Comune si adeguava: con me non succederà mai". Il sindaco Luca Serfilippi torna all’attacco della Fondazione Carifano, questa volta in maniera più diretta. Sindaco sta lamentando una mancanza di collaborazione della Fondazione Carifano con l’amministrazione di centrodestra? "Quello che chiedo – l’ho già fatto presente in maniera trasparente durante l’assemblea dei soci di qualche settimana fa – è una maggiore condivisione delle scelte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
BIOTECNOLOGIE NELLA CITTÀ DI FANO A dicembre inizierà il ciclo di nove #seminari organizzati dalla sezione di #Biotecnologie Uniurb in collaborazione con Fondazione Carifano e #FanoAteneo. ? Ti aspettiamo al primo appuntamento ? 5 dice - facebook.com Vai su Facebook
Fondazione Carifano, Serfilippi alza lo scontro: "Scelte inopportune. Stop a decisioni dall’alto" - "Sono stato eletto dai cittadini per governare Fano e chiunque in questa città voglia fare investimenti deve confrontarsi con l’amministrazione comunale. Scrive ilrestodelcarlino.it
Rapporti tra Fondazione Carifano e Comune . Franchini: "Sto col sindaco. Collaborare è legittimo" - in favore del primo cittadino. msn.com scrive
Fano, il sindaco: «Abbiamo salvato il Teatro della Fortuna: grazie a Bcc, Carifano, associazioni e cittadini» - Il sindaco Luca Serfilippi sottolinea che il risultato è stato raggiunto dopo mesi di lavoro «faticoso, difficile, a tratti vicino all’impossibile». Segnala corriereadriatico.it