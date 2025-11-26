Foiano della Chiana presente al presidio per l’Ospedale della Fratta
Arezzo, 26 novembre 2025 – Il Comune di Foiano della Chiana ha partecipato al presidio che si è svolto presso l’Ospedale della Fratta mercoledì 26 novembre. Un appuntamento caratterizzato da spirito costruttivo e senso civico, volto a riaffermare la centralità del diritto alla salute e della sanità pubblica nella Valdichiana. La presenza dell’Amministrazione non nasce come adesione a contrapposizioni politiche, ma come atto di responsabilità verso i cittadini. La sanità territoriale sta attraversando una fase delicata, e oggi più che mai è necessario mantenere alta l’attenzione, collaborando con le istituzioni competenti affinché promesse e impegni si traducano in risultati concreti e verificabili. 🔗 Leggi su Lanazione.it
