Foggia in lacrime per Paky il bambino scomparso prematuramente a soli 8 anni

Foggiatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sono notizie terrificanti, che lasciano il segno, addolorano e rendono fragile un'intera comunità. Notizie di cui mai ci vorremmo occupare, ma diventano travolgenti quando la vicinanza è trasversale e raggiungono i cuori di chiunque. In queste ore Foggia piange Paki, il bambino di soli 8 anni. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

