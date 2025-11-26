Foggia in lacrime per Paky il bambino scomparso prematuramente a soli 8 anni
Ci sono notizie terrificanti, che lasciano il segno, addolorano e rendono fragile un'intera comunità. Notizie di cui mai ci vorremmo occupare, ma diventano travolgenti quando la vicinanza è trasversale e raggiungono i cuori di chiunque. In queste ore Foggia piange Paki, il bambino di soli 8 anni. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Approfondisci con queste news
Oggi 22 novembre 2025 lo stadio “Pino Zaccheria” compie 100 anni. Un secolo dove abbiamo provato emozioni, urla, cori, abbracci e lacrime. Poi improvvisamente arriva lui ci rovina tutto ci restano solo le lacrime della disperazione perdonaci Foggia nostr - facebook.com Vai su Facebook