FOCUS – Luca Curatoli | il re della sciabola azzurra tra vittorie mondiali e sogni olimpici
In questo FOCUS esclusivo intervistiamo Luca Curatoli, uno dei più grandi sciabolatori italiani di sempre. Dalla sua infanzia a Napoli, fino ai trionfi internazionali: l’argento olimpico, gli ori mondiali a squadre, il bronzo individuale e il suo sogno di una medaglia individuale alle Olimpiadi Scopriremo le emozioni più profonde di Luca, i momenti di difficoltà, le sue motivazioni, il ruolo da capitano e la sua visione per il futuro – dentro e fuori la pedana. Cosa imparerai in questa intervista: Come ha iniziato a fare scherma Il percorso tra università e sport I momenti chiave della sua carriera Le sue ambizioni per il mondiale appena partito e le prossime Olimpiadi Il bilancio tra sacrifici e passioni personali Se sei appassionato di scherma, di sport ad alto livello o semplicemente ami le storie di determinazione, questa intervista è per te! #LucaCuratoli #Scherma #Sciabola #Mondiali2025 #Olimpiadi #Sport #Intervista #AtletiAzzurri Conduce Alice Liverani. 🔗 Leggi su Oasport.it
