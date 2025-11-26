Flotilla il governo svizzero chiede il conto ai propri elvetici
Le fatture inviate dal Dipartimento federale degli Affari esteri (DFAE) agli attivisti svizzeri della flottiglia per Gaza hanno scatenato polemiche. Ma, al di là dell’indignazione espressa dai partecipanti, colpisce soprattutto l’assenza di consapevolezza sulle implicazioni politiche della loro scelta. Le flottiglie dirette verso la Striscia non sono iniziative neutrali: da anni rappresentano uno strumento che Hamas sfrutta abilmente per indebolire il blocco navale e per alimentare la propria narrativa vittimista sul piano internazionale. Chi decide di unirsi a queste missioni non può ignorare questo contesto né stupirsi delle conseguenze. 🔗 Leggi su Panorama.it
