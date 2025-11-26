Floriani Mussolini ammette | Inter? E’ l’avversaria che più mi è rimasta impressa Vi racconto perché

Inter News 24 Floriani Mussolini ripercorre la sua esperienza con la Cremonese, ammettendo che l’Inter è stata la squadra più difficile da affrontare. Romano Floriani Mussolini, giovane terzino della Cremonese, ha parlato con soddisfazione del suo percorso calcistico, che lo ha visto crescere nelle file della Lazio e ora essere in prestito con diritto di riscatto al club lombardo. L’esterno destro, classe 2001, ha iniziato a farsi notare per le sue qualità difensive e la capacità di spingersi in avanti, un talento che lo ha reso uno dei giovani più promettenti nel panorama calcistico italiano. 🔗 Leggi su Internews24.com

