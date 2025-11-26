Flaminio via libera dell’Avvocatura | ora la Lazio deve consegnare il progetto

La Lazio ha ottenuto un primo, cruciale via libera per il nuovo Flaminio. L’Avvocatura capitolina ha espresso parere favorevole alla possibilità di concedere al club il diritto di superficie per 99 anni, uno snodo che Claudio Lotito ritiene essenziale per trasformare lo stadio progettato da Pier Luigi Nervi nella futura casa biancoceleste. Un passo avanti significativo, ma non ancora sufficiente per mettere davvero in moto l’iter amministrativo. Lotito informato da Gualtieri: ora servono i documenti. Il parere dell’organo legale, trasmesso al sindaco Roberto Gualtieri, è stato immediatamente comunicato al presidente della Lazio. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

