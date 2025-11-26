Flaminio via libera dell’Avvocatura | ora la Lazio deve consegnare il progetto

Serieagoal.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lazio ha ottenuto un primo, cruciale via libera per il nuovo Flaminio. L’Avvocatura capitolina ha espresso parere favorevole alla possibilità di concedere al club il diritto di superficie per 99 anni, uno snodo che Claudio Lotito ritiene essenziale per trasformare lo stadio progettato da Pier Luigi Nervi nella futura casa biancoceleste. Un passo avanti significativo, ma non ancora sufficiente per mettere davvero in moto l’iter amministrativo. Lotito informato da Gualtieri: ora servono i documenti. Il parere dell’organo legale, trasmesso al sindaco Roberto Gualtieri, è stato immediatamente comunicato al presidente della Lazio. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

flaminio via libera dell8217avvocatura ora la lazio deve consegnare il progetto

© Serieagoal.it - Flaminio, via libera dell’Avvocatura: ora la Lazio deve consegnare il progetto

Argomenti simili trattati di recente

flaminio via libera dell8217avvocaturaStadio Flaminio, la Lazio ottiene il primo via libera: i dettagli - La decisione è stata comunicata dal sindaco Gualtieri a Lotito: è il primo passo di una lunga strada da percorrere ... Da lalaziosiamonoi.it

Cerca Video su questo argomento: Flaminio Via Libera Dell8217avvocatura