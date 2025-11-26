Fisco | Bonelli ' patrimoniale dell' 1% a chi ha circa 4 milioni di euro'

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - “Sono favorevole alla patrimoniale per i super ricchi, che in Italia sono 71 e hanno un patrimonio di 200 miliardi di euro mentre ci sono dei pensionati che non accendono i riscaldamenti per paura di non riuscire a pagare le bollette. La patrimoniale la metterei su chi ha circa 4 milioni di euro, su questi farei una percentuale di prelievo, progressiva, intorno all'1%”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il deputato di Avs Angelo Bonelli, intervistato da Giorgio Lauro. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Fisco: Bonelli, 'patrimoniale dell'1% a chi ha circa 4 milioni di euro'

