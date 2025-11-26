Firmacopie con Luciana Volante e Maria Pia Michelini a Marina di Pisa
LUCIANA VOLANTE E MARIA PIA MICHELINI OSPITI DELLA LIBRERIA “CIVICO 14”FIRMACOPIE PER LE AUTRICI NPS EDIZIONIVenerdì 5 dicembre 2025Dalle 16 alle 19Libreria Civico 14Via Maiorca 14b, Marina di PisaFirmacopie natalizio alla libreria “Civico 14”. Venerdì 5 dicembre, nel pomeriggio, le scrittrici. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
