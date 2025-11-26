Firenze protesta di studenti | Michelangiolo e Artistico di Porta Romana davanti a Metrocittà in via Cavour
Mobilitazione studentesca, questa mattina 26 novembre 2025, a Firenze, davanti alla sede della Città metropolitana per protestare contro dimensionamenti scolastici e tagli all'istruzione da un lato e aule al gelo dall'altra. In via Cavour è arrivata una delegazione del liceo classico Michelangiolo per ribadire il 'no' all'accorpamento con il Galileo, la cui delibera era oggi all'ordine del giorno della Metrocittà e, più in generale per contestare i tagli alla scuola L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
