Firenze protesta di studenti | Michelangiolo e Artistico di Porta Romana davanti a Metrocittà in via Cavour

Firenzepost.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mobilitazione studentesca, questa mattina 26 novembre 2025, a Firenzedavanti alla sede della Città metropolitana per protestare contro dimensionamenti scolastici e tagli all'istruzione da un lato e aule al gelo dall'altra. In via Cavour è arrivata una delegazione del liceo classico Michelangiolo per ribadire il 'no' all'accorpamento con il Galileo, la cui delibera era oggi all'ordine del giorno della Metrocittà e, più in generale per contestare i tagli alla scuola L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

firenze protesta di studenti michelangiolo e artistico di porta romana davanti a metrocitt224 in via cavour

© Firenzepost.it - Firenze, protesta di studenti: Michelangiolo e Artistico di Porta Romana davanti a Metrocittà, in via Cavour

News recenti che potrebbero piacerti

firenze protesta studenti michelangioloScuola, doppia protesta studenti a Firenze - Doppia mobilitazione studentesca questa mattina a Firenze davanti alla sede della Città metropolitana per protestare contro dimensionamenti scolastici e tagli all'istruzione da un lato e aule al gelo ... Si legge su ansa.it

Firenze, la protesta degli studenti del Miche contro l'accorpamento (e di quelli di Porta Romana senza riscaldamento) - Gli studenti del liceo Michelangiolo di Firenze hanno di nuovo manifestato il loro disappunto contro il dimensionamento scolastico, stamani 26 novembre, nel giorno in cui in consiglio metropolitano fi ... Segnala corrierefiorentino.corriere.it

firenze protesta studenti michelangioloFirenze, occupato il Liceo Michelangiolo: gli studenti protestano contro l'accorpamento - Nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 novembre, il Liceo Michelangiolo di Firenze è stato occupato dagli studenti. Da 055firenze.it

Cerca Video su questo argomento: Firenze Protesta Studenti Michelangiolo