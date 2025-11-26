Firenze Marathon | modifiche alla circolazione di bus e tramvia

In occasione della quarantunesima edizione della Firenze Marathon, con partenza alle ore 8:30 da Piazza Duomo, Autolinee Toscane informa che saranno adottate importanti modifiche alla circolazione dei mezzi pubblici, sia bus che tramvia L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze Marathon: modifiche alla circolazione di bus e tramvia

Approfondisci con queste news

FIRENZE MARATHON Sabato 29 novembre Ore 18 Basilica di Santa Maria Novella Presiede l'arcivescovo di Firenze, monsignor Gherardo Gambelli Al termine la Preghiera del maratoneta e la benedizione degli atleti LEGGI SU L'OSSERVATORE ROMANO: - facebook.com Vai su Facebook

Estra Firenze Marathon, tutti i favoriti in gara. Kibet Kichwen più accreditato tra uomini, Mukandanga tra donne #ANSA Vai su X

Firenze Marathon, scattano i provvedimenti per la circolazione. Ecco tutti i divieti fino a domenica - Si tratta della 41esima edizione che si svolgerà più o meno lo stesso percorso dell’anno scorso (tranne alcune modifiche lim ... Lo riporta msn.com

Firenze, modifiche alla circolazione in via Cittadella - In via Cittadella, è in programma lo smontaggio del cantiere relativo a un intervento nell’ambito dei lavori dell’Alta ... lanazione.it scrive

A Firenze al via le modifiche alla circolazione in via Pisana e via di Legnaia - Le modifiche alla circolazione in via Pisana e via di Legnaia sono i principali interventi al via a Firenze dopo Ferragosto. Scrive lanazione.it