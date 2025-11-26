Firenze | incendio in via Santa Caterina da Siena Negozio in fiamme Traffico in tilt

26 nov 2025

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale, stanno intervenendo dalle ore 14:45 nel comune di Firenze in Via della Scala intersezione con Via Santa Caterina da Siena, per l'incendio di un’attività commerciale L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

